Протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым оценили в Госдуме

Он выразил сожаление, что украинское государство идет по пути конфронтации с Россией.

Политик отметил, что в России надеялись на признание украинским лидером Владимиром Зеленским Крымского полуострова российским, который стал таковым на основе волеизъявления его граждан.

Однако, подчеркнул Морозов, Киев продолжает свою конфронтационную политику, а также делает заявления, которые "ничего, кроме улыбки, не вызывают".

Он заключил, что, поскольку Крым является частью России, то поездка Медведева оправдана, и в ней нет ничего предосудительного.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.