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Протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым оценили в Госдуме 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: ТАСС
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на протест МИД Украины из-за поездки премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом сообщает RT.
Он выразил сожаление, что украинское государство идет по пути конфронтации с Россией.
Политик отметил, что в России надеялись на признание украинским лидером Владимиром Зеленским Крымского полуострова российским, который стал таковым на основе волеизъявления его граждан.
Однако, подчеркнул Морозов, Киев продолжает свою конфронтационную политику, а также делает заявления, которые "ничего, кроме улыбки, не вызывают".
Он заключил, что, поскольку Крым является частью России, то поездка Медведева оправдана, и в ней нет ничего предосудительного.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Комментарии4
Политика , В мире , Дмитрий Медведев , Владимир Зеленский , Антон Морозов , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Республика Крым
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