Власть перестанет платить за аренду памятников культуры

С 29 июля 2019 года органы государственной власти всех уровней смогут бесплатно размещаться в объектах культурного наследия.

Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 52.1 Федерального закона „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“.

Документ расширяет перечень юридических лиц, в безвозмездное пользование которых может предоставляться объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России и находящийся в государственной собственности.

Отныне таким правом могут воспользоваться:

— федеральные и региональные органы государственной власти;

— органы местного самоуправления;

— ассоциации, уставной целью деятельности которых является сохранение объектов культурного наследия;

— фонды, созданные указами и распоряжениями президента РФ, предмет чьей уставной деятельности — сохранение исторического и культурного наследия.

Ранее возможность бесплатного размещения в зданиях-памятниках культуры закон предоставил:

— детским общественным объединениям;

— общественным организациям инвалидов;

— благотворительным и религиозным организациям;

— общероссийским творческим союзам;

— государственным и муниципальным учреждениям, работающим в области культуры;

— государственным или муниципальным образовательным организациям;

— центрам исторического наследия президентов России, прекративших исполнение своих полномочий.

По данным Минкульта РФ, часто в регионах нет специальных зданий для размещения подразделений органов госвласти. Зато свободные площади есть в памятниках культуры. Новшества должны способствовать тому, что у исторических сооружений появятся пользователи, отвечающие за их сохранность.

Кроме того, властные структуры перестанут платить за аренду культурного наследия, гоняя средства внутри казны.