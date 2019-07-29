Власть перестанет платить за аренду памятников культуры 

С 29 июля 2019 года органы государственной власти всех уровней смогут бесплатно размещаться в объектах культурного наследия.
Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 52.1 Федерального закона „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“.
Документ расширяет перечень юридических лиц, в безвозмездное пользование которых может предоставляться объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России и находящийся в государственной собственности.
Отныне таким правом могут воспользоваться:
— федеральные и региональные органы государственной власти;
— органы местного самоуправления;
— ассоциации, уставной целью деятельности которых является сохранение объектов культурного наследия;
— фонды, созданные указами и распоряжениями президента РФ, предмет чьей уставной деятельности — сохранение исторического и культурного наследия.
Ранее возможность бесплатного размещения в зданиях-памятниках культуры закон предоставил:
— детским общественным объединениям;
— общественным организациям инвалидов;
— благотворительным и религиозным организациям;
— общероссийским творческим союзам;
— государственным и муниципальным учреждениям, работающим в области культуры;
— государственным или муниципальным образовательным организациям;
— центрам исторического наследия президентов России, прекративших исполнение своих полномочий.
По данным Минкульта РФ, часто в регионах нет специальных зданий для размещения подразделений органов госвласти. Зато свободные площади есть в памятниках культуры. Новшества должны способствовать тому, что у исторических сооружений появятся пользователи, отвечающие за их сохранность.
Кроме того, властные структуры перестанут платить за аренду культурного наследия, гоняя средства внутри казны.
»Таким образом, деньги проходят множество этапов, прежде чем попадут в бюджет, и на каком-то из этих этапов возможны провалы», — отметила в ходе парламентских дискуссий первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.