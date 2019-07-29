Правительство сможет ограничивать конкуренцию

Кабинет министров наделили правом устанавливать случаи, когда ограничение рыночной конкуренции допустимо. Соответствующий Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 187-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона „О защите конкуренции“ вступает в силу сегодня, 29 июля.

Правительство РФ будет решать, в каких случаях договора или согласованные действия органов власти и хозяйствующих субъектов, ведущие к ограничению конкуренции, можно считать приемлемыми и отвечающими интересам государства.

Автором инициативы выступил кабмин, а в качестве примера, когда требуется отступить от соблюдения буквы закона „О защите конкуренции“, привел ситуацию с аэропортом города Норильска Красноярского края.

После его реконструкции планировалось увеличить число авиакомпаний, которые бы выполняли рейсы в летний высокодоходный сезон. Но такой шаг мог бы пагубно сказаться на основном перевозчике, работающем круглый год, и создать риск нестабильного авиасообщения в регионе.

Соглашение местных властей с Росавиацией , аэроузлом и авиакомпанией, заключенное для устранения этой проблемы, отвечало социально-экономическим интересам субъекта РФ, но противоречило прежней редакции закона о конкуренции.

Теперь арбитром при урегулировании подобных вопросов станет российское правительство.