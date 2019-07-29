Законы, вступающие в силу в августе

В августе пенсии работающих пенсионеров вырастут, а регистрация автомобилей станет проще. Кроме того, вступят в силу поправки, защищающие права граждан: россиян освободят от НДФЛ с экономии на процентах во время «ипотечных каникул», работодателям запретят ограничивать выбор зарплатного банка, а жильё начнут страховать. Что ещё изменится в новом месяце?

1 августа. Работающим пенсионерам повысят пенсию

Пенсии работающих пенсионеров пересчитают. При этом на надбавку могут рассчитывать только те из них, кто получает «белую зарплату».

«Сегодня работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако действует норма, в соответствии с которой тем пенсионерам, которые работали в предшествующем году и за которых работодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд, пенсии перерасчитываются. Делается это в беззаявительном порядке», — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По словам сенатора, размер указанного увеличения рассчитывается, исходя из количества пенсионных баллов, заработанных конкретным человеком за предыдущий год. Правда, в расчёт берётся не более трёх баллов, но даже несмотря на это прибавку получат порядка 10 миллионов работающих пенсионеров.

1 августа. «Ипотечные каникулы» россиян освободят от НДФЛ

Вячеславом Володиным. Материальную выгоду, которую россияне получат в связи с экономией на процентах во время ипотечных каникул, не будут облагать налогом на доходы физлиц (НДФЛ). Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе с председателями обеих палат — Валентиной Матвиенко

Как пояснил зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Андрей Епишин , предлагаемая норма разработана в связи с принятием закона об «ипотечных каникулах», который позволяет людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, приостановить на полгода выплату жилищного кредита. При этом, в соответствии с Налоговым кодексом, возможность «заморозить» платежи расценивается как материальная выгода для гражданина, ведь он экономит на процентах за пользование банковскими средствами. Таким образом, средства облагались бы ставкой НДФЛ, что, по мнению законодателей, явно не соответствует концепции поручения Президента России о предоставлении «ипотечных каникул», во время которых заёмщик освобождается от всех платежей. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «ипотечные каникулы» — это гарантия государства, что гражданин не останется один на один со своими проблемами.

Также от НДФЛ будет освобождена компенсация ипотечных кредитов многодетным семьям. Эта льгота будет распространяться на период с 1 января 2019 года.

С 1 августа больше не надо будет уплачивать государственную пошлину при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы (сейчас размер пошлины составляет 200 рублей).

1 августа. «Дальневосточный гектар» начнут давать в Бурятии и Забайкальском крае

Жители Бурятии и Забайкальского края смогут получить на территории этих регионов земельные участки в безвозмездное пользование по программе «Дальневосточный гектар». Предполагается, что это приведёт к снижению оттока местного населения, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и ускорению социально-экономического развития этих двух субъектов Федерации.

В дальнейшем воспользоваться этим предложением смогут жители и других территорий. Так, с 1 февраля до 1 августа 2020 года участки смогут получить люди, зарегистрированные в других субъектах Дальневосточного федерального округа. А с 1 августа 2020 года подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование надела смогут все россияне и соотечественники, проживающие за границей и желающие вернуться в страну.

4 августа. Жильё начнут страховать от чрезвычайных ситуаций

Дома и квартиры россиян можно будет застраховать от чрезвычайных ситуаций. При этом страхование жилплощади останется добровольным.

«Органы государственной власти регионов теперь наделены правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причинённого расположенным на своих территориях жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Методика разработки программ утверждается Минфином России, а Центробанк вправе устанавливать методику расчёта страховых тарифов», — сказано в законе.

Предполагается, что перечень страховых рисков каждый регион будет устанавливать самостоятельно. Например, ими могут стать природные стихийные бедствия или техногенные катастрофы.

Кроме того, Постановлением Правительства установлен минимальный объём обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Он устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

4 августа. Регистрация автомобиля будет упрощена

Зарегистрировать купленную машину можно будет в салоне официального дилера. В том случае, если гражданин решит воспользоваться этим правом, ГИБДД будет только присваивать машинам государственный регистрационный номер, а выдавать номера будут автосалоны. При этом, как подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков , у граждан останется право зарегистрировать автомобиль самостоятельно в ГИБДД, если они не хотят платить за услуги салона.

Одновременно расширится круг лиц, которые изготавливают знаки государственных регистрационных знаков — ими могут стать предприятия малого и среднего бизнеса. Контролировать изготовителей знаков государственной регистрации ТС будет орган, регистрирующий автотранспорт — то есть МВД России

Также законом регламентируется основания и порядок постановки транспортного средства (ТС) на госучёт, прекращения, возобновления, восстановления этого учёта, а также снятия с него. Порядок ведения госреестра и перечень содержащихся в нем сведений определяются Правительством РФ

6 августа. За попытки помешать медикам работать можно будет попасть в тюрьму

За попытки помешать медикам оказать помощь больному начнут привлекать к ответственности. Предполагающие это поправки в КоАП и Уголовный кодекс подготовили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов

«Для нас принципиально важно, что в результате многоуровневой работы над этими законами и в КоАП, и в Уголовном кодексе появятся отдельные статьи «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», — пояснил Дмитрий Морозов.

Согласно документам, любое нападение или причинение вреда медработнику будет рассматриваться «сквозь призму его основной деятельности — оказания помощи пациенту». Так, за «воспрепятствование в какой бы то ни было форме» законной деятельности медработника, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента, будут наказывать лишением свободы на срок до двух лет. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до четырёх лет.

«Угрозы жизни, причинения вреда здоровью медиков и даже их близких, равно как всех, кто занят служебной деятельностью или выполняет общественный долг, также будут наказываться», — отметил Дмитрий Морозов.

За воспрепятствование деятельности врачей в какой-либо форме, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от четырёх до пяти тысяч рублей. Повышаются меры ответственности для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи. За это начнут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей либо лишать прав на срок до одного года. Если в результате случившегося умер пациент, то водителю будет грозить лишение свободы на срок до четырёх лет.

6 августа. За отказ сменить сотруднику зарплатный банк вводятся серьёзные штрафы

Работодателей, отказавшиеся сменить своему сотруднику по его заявлению зарплатный банк, начнут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. При этом сменить кредитную организацию можно будет не за пять, а за 15 дней.

«Данные законы защищают интересы работников», — уверен председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Согласно инициативе, предпринимателям без образования юридического лица за указанное нарушение придётся заплатить штраф от одной до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

6 августа. В ветхих домах можно будет не устанавливать счётчики

В России расширили перечень многоквартирных домов, жителям которых не нужно будет покупать и ставить счётчики на газ, свет, воду и тепло. При этом платить они будут по обычным, а не повышенным нормативам.

Закон включает в этот список все объекты, подлежащие сносу или капремонту, а также многоквартирные дома, износ основных конструктивных элементов которых превышает 70 процентов и которые не включены в программу капремонта в связи с принятием решения об их реконструкции или сносе.

Также документ дополняет этот перечень многоквартирными домами, которые включены в программу реновации жилфонда, мероприятия которой должны быть реализованы в течение трёх лет.

6 августа. Наказание за подделку документов ужесточат

Изготовителям поддельных паспортов и других удостоверений личности будет грозить три года тюрьмы вместо ныне предусмотренных двух лет. Также вводятся наказания за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов — до одного года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Помимо изменений в Уголовный кодекс, вносятся поправки в КоАП. Новые нормы, в частности, предусматривают увеличение штрафов за предоставление ложных данных для получения паспорта (в том числе заграничного) или другого документа, удостоверяющего личность. Граждане должны будут заплатить от трёх до пяти тысяч рублей, должностные лица — от пяти до десяти тысяч рублей. Усилится административная ответственность за нарушение порядка изготовления, либо использования, либо уничтожения бланков с российским гербом или печатей. Штрафы составят до трёх тысяч рублей, за повторное правонарушение — до пяти тысяч рублей.

Кроме того

6 августа. Наличие у чиновников счетов за границей проверит Генпрокуратура

Генеральная прокуратура сможет запрашивать в банках и уполномоченных органах других государств информацию о наличии у чиновников счетов в иностранных кредитных организациях. В случае невозможности получения такой информации органами прокуратуры запрос в центральный банк иностранного государства или к иностранному регулятору финансового рынка будет направлять Банк России.

6 августа. Методику расчёта ущерба от незаконного вылова рыбы усовершенствуют

Размер вреда, причинённого водным биоресурсам недобросовестными пользователями, будет определяться в соответствии с таксами, утверждёнными Правительством России. Также для этого будут использоваться методики исчисления размера причинённого водным биоресурсам вреда, утверждённые федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. При отсутствии указанных такс и методик он будет рассчитываться, исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Возмещение вреда будет осуществляться как в добровольном порядке, так и на основании решении суда.

6 августа. ФНС получит новые полномочия для выявления организаторов незаконных лотерей

Федеральная налоговая служба сможет проводить контрольные закупки для выявления организаторов незаконных лотерей и азартных игр.

Кроме того, подобные закупки позволят выявлять доменные имена и сетевые адреса, позволяющие определить сайты, используемые для такой деятельности. Прежде ФНС фактически формировала списки таких сайтов только на основании полученных ими жалоб россиян, чьи родственники проигрывают значительные суммы через такие ресурсы. Закон позволит службе самостоятельно заключать сделки, позволяющие выявлять номера счетов для перечисления средств, а также подтверждать, что на данных сайтах гражданам предлагаются азартные игры.

6 августа. Соотечественники смогут вновь получить гражданство России в упрощённом порядке

Граждане, которым выдали российский паспорт до 2010 года и впоследствии изъяли его, смогут снова получить российское гражданство без прохождения дополнительных процедур — получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Согласно инициативе, эти граждане имеют право до 2025 года получить гражданство в трёхмесячный срок без выполнения таких дополнительных условий, как получение разрешения на проживание и вида на жительство, подтверждение наличия источника средств к существованию и сдача экзамена по русскому языку.

Этот закон напрямую касается до ста тысяч соотечественников.

19 августа. Ввоз подкарантинной продукции будет ограничен

Вводятся количественные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади пассажиров без фитосанитарных сертификатов. Вес такой продукции не должен превышать пять килограммов. Ограничение для цветов составит три букета по 15 штук.

Указанные правила будут действовать не только для пассажиров всех видов транспорта, следовать им придётся и при почтовых отправлениях.