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Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина 

РИА Новости 1 час назад
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
В древние время Сахалин был под юрисдикцией Китая, однако в 50-е годы девятнадцатого века государство ослабло и стало легкой мишенью для стран с мощным флотом. В обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин.
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Остров богат природными ресурсами — в частности, обнаруженные там нефтяные месторождения содержат около семи миллиардов тонн черного золота.
"Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая", — говорится в статье.
Во время раскопок российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами. Они обратились к китайским коллегам, которых "охватила грусть" от увиденного.
На артефакте были написаны стихи императора Цяньлуна, правящего в XVIII веке. В поэтической форме он рассказывал о своих успехах и утверждал, что "никто не сможет с ним сравниться".
"Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство", — считает журналист.
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Политика , Видео , В мире , Китай , Франция
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