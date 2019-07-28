Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.

В древние время Сахалин был под юрисдикцией Китая , однако в 50-е годы девятнадцатого века государство ослабло и стало легкой мишенью для стран с мощным флотом. В обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин.

Остров богат природными ресурсами — в частности, обнаруженные там нефтяные месторождения содержат около семи миллиардов тонн черного золота.

"Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая", — говорится в статье.

Во время раскопок российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами. Они обратились к китайским коллегам, которых "охватила грусть" от увиденного.

На артефакте были написаны стихи императора Цяньлуна, правящего в XVIII веке. В поэтической форме он рассказывал о своих успехах и утверждал, что "никто не сможет с ним сравниться".