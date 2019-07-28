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В РФ ответили на протест Киева из-за визита Медведева 

Рамблер 1 час назад
Реакция украинского Министерства иностранных дел на поездку главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым не осталась незамеченной в России. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, заявление Киева явно из серии тех, что «даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», сообщает RT.
Украину возмутила поездка Медведева в Крым
«Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским», — заявил он, однако получается так, что Украина, по сути, продолжает конфронтацию.
Морозов подчеркнул, что поездка Медведева в Крым, являющийся территорией России, абсолютно правомерна.
«В рамках его полномочий он совершает рабочие визиты, и в этом нет ничего предосудительного», — сказал он.
Ранее сообщалось, что приезд в Крым Медведева на парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ вызвал протест с украинской стороны. Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением по этому поводу, в котором выразило недовольство тем, что визит не был согласован с украинской стороной.
Комментарии207
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , МИД , Правительство РФ , Киев , Республика Крым
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