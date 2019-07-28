В РФ ответили на протест Киева из-за визита Медведева

«Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским», — заявил он, однако получается так, что Украина, по сути, продолжает конфронтацию.

Морозов подчеркнул, что поездка Медведева в Крым, являющийся территорией России, абсолютно правомерна.

«В рамках его полномочий он совершает рабочие визиты, и в этом нет ничего предосудительного», — сказал он.

Ранее сообщалось, что приезд в Крым Медведева на парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ вызвал протест с украинской стороны. Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением по этому поводу, в котором выразило недовольство тем, что визит не был согласован с украинской стороной.