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В Госдуме ответили на протест Киева из-за поездки Медведева в Крым 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал протест украинского Министерства иностранных дел из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
Украину возмутила поездка Медведева в Крым
"Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским", — заявил парламентарий в интервью RT.
Морозов подчеркнул, что полуостров стал частью страны в соответствии с нормами международного права и на основании волеизъявления граждан. Тем не менее Украина сознательно идет по пути противостояния с Россией, считает депутат.
"Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", — отметил собеседник телеканала.
Морозов отметил, что поездка Медведева в Крым абсолютно оправдана, так как полуостров — это территория России.
"В рамках его полномочий он совершает рабочие визиты, и в этом нет ничего предосудительного", — заключил он.
Ранее украинский МИД выразил протест из-за визита Медведева в Крым. В ведомстве отметили, что поездка "не согласована с украинской стороной".
Киев не раз выказывал недовольство из-за посещения полуострова российскими официальными лицами. При этом в Москве замечали, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии2
Политика , Дмитрий Медведев , Антон Морозов , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдума , Киев , Республика Крым
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