В Госдуме ответили на протест Киева из-за поездки Медведева в Крым

"Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским", — заявил парламентарий в интервью RT.

Морозов подчеркнул, что полуостров стал частью страны в соответствии с нормами международного права и на основании волеизъявления граждан. Тем не менее Украина сознательно идет по пути противостояния с Россией, считает депутат.

"Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают", — отметил собеседник телеканала.

Морозов отметил, что поездка Медведева в Крым абсолютно оправдана, так как полуостров — это территория России.

"В рамках его полномочий он совершает рабочие визиты, и в этом нет ничего предосудительного", — заключил он.

Ранее украинский МИД выразил протест из-за визита Медведева в Крым. В ведомстве отметили, что поездка "не согласована с украинской стороной".

Киев не раз выказывал недовольство из-за посещения полуострова российскими официальными лицами. При этом в Москве замечали, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.