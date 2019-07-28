В Госдуме оценили слова депутата Рады о «мертворождённости» ПЦУ

«ПЦУ сегодня — мираж в пустыне, её не приняли в православном обществе и только для Порошенко она была идеей фикс. Создание этой церкви — тупиковый путь украинского православия, и хотя какая-то часть раскольников продолжает носиться с международным признанием, с отторжением от Московского патриархата, будем говорить прямо, — эта церковь ничтожно малого процента украинцев, и не будет она ни опорой государству, ни знаменем объединения для православных украинцев», — сказал депутат.

По словам Бальбека, на сегодняшний день ПЦУ есть на бумаге в определённом количестве храмов, но у подавляющего большинства православных эта аббревиатура вызывает отторжение.

Ранее Мураев заявил, что неканоническая Православная церковь Украины является мертворождённой структурой.