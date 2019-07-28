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Путин встретился с пострадавшими от паводка семьями после парада ВМФ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области — они в качестве гостей приехали на торжества по случаю Дня ВМФ.
По окончании смотра Путин подошел к трибуне, с которой семьи наблюдали за парадом, и немного поговорил с детьми и их родителями, передает РИА «Новости».
Среди гостей был и его «старый» знакомый — мальчик Матвей Сафронов, с которым глава государства говорил во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун.
«Понравилось? Не устали?», — поинтересовался Путин.
Гости поделились своими впечатлениями, поблагодарили за приглашение на парад.
«Заеду к вам», — пообещал на прощание президент.
После российский лидер прошел вдоль трибун со зрителями, поздравляя их с праздником.
Напомним, Владимир Путин приглашал пять семей из Иркутской области, дома которых пострадали во время наводнения, посетить Санкт-Петербург и посмотреть военно-морской парад.
28 июля в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ.
Парад принимал президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин. В своей речи он обратился со словами благодарности ко всему личному составу Военно-морского флота и подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиги российских моряков.
Он указал также, что Россия будет строить «на длительную историческую перспективу уникальный флот для „сильной суверенной державы“.
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Комментарии5
Политика , Общество , Владимир Путин , РИА Новости , Иркутская Область , Санкт-Петербург
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