Путин встретился с пострадавшими от паводка семьями после парада ВМФ

По окончании смотра Путин подошел к трибуне, с которой семьи наблюдали за парадом, и немного поговорил с детьми и их родителями, передает РИА «Новости».

Среди гостей был и его «старый» знакомый — мальчик Матвей Сафронов, с которым глава государства говорил во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун.

«Понравилось? Не устали?», — поинтересовался Путин.

Гости поделились своими впечатлениями, поблагодарили за приглашение на парад.

«Заеду к вам», — пообещал на прощание президент.

После российский лидер прошел вдоль трибун со зрителями, поздравляя их с праздником.

Напомним, Владимир Путин приглашал пять семей из Иркутской области, дома которых пострадали во время наводнения, посетить Санкт-Петербург и посмотреть военно-морской парад.

28 июля в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

Парад принимал президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин. В своей речи он обратился со словами благодарности ко всему личному составу Военно-морского флота и подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиги российских моряков.

Он указал также, что Россия будет строить «на длительную историческую перспективу уникальный флот для „сильной суверенной державы“.