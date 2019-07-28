Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед отреагировал на позицию друга Трампа по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков дал комментарий по поводу того, что сенатор США Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях к проекту газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
По мнению Цекова, американский сенатор ратует за здоровую конкуренцию, развитие производства и новых путей энергоснабжения.
Член комитета Совфеда отмечает, что США выгодно иметь нормальные отношения с Москвой.
Также Цеков выразил надежду, что позиция Пола является результатом правильных и искренних мотивов, а не политической борьбы в Соединенных Штатах.
Ранее Пол заявил, что в законопроекте по введению санкций против причастных к "Северному потоку 2" компаний отсутствуют четкие формулировки по компаниям, в отношении которых будут вводиться ограничительные меры.
Газета.Ru: последние новости
Путин появился на праздновании Дня ВМФ Россия резко ответила Германии на попытку вмешаться в дела страны На Украине требуют пустить поезда в Крым
Политика , США , Сергей Цеков , Совет Федерации , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил ВМФ России всесильным37
Умер журналист Владимир Кара-Мурза11
Стало известно об опасной системе Boeing 737 МАХ2
Украинские электрички испугали пользователей Сети33
Путин на «Рапторе» попал на видео12
Видео
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
00:32
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания
В мире Происшествия
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение