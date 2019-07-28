Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков дал комментарий по поводу того, что сенатор США Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях к проекту газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
По мнению Цекова, американский сенатор ратует за здоровую конкуренцию, развитие производства и новых путей энергоснабжения.
Член комитета Совфеда отмечает, что США выгодно иметь нормальные отношения с Москвой.
Также Цеков выразил надежду, что позиция Пола является результатом правильных и искренних мотивов, а не политической борьбы в Соединенных Штатах.
Ранее Пол заявил, что в законопроекте по введению санкций против причастных к "Северному потоку 2" компаний отсутствуют четкие формулировки по компаниям, в отношении которых будут вводиться ограничительные меры.