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Путин поблагодарил личный состав ВМФ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обратился со словами благодарности ко всему личному составу Военно-морского флота. Он подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиги российских моряков.
«Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков», — сказал Путин, принимая парад ВМФ.
Он поблагодарил личный состав флота «за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество», передает РИА «Новости».
По словам главы государства, героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов принесли России великую морскую славу.
«Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше», — добавил он.
Напомним, в воскресенье Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота.
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Политика , Армия , Войска , Владимир Путин , РИА Новости
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