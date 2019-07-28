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В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины 

РИА Новости 28 минут назад
Международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиарейсов с любой страной мира, в том числе с Украиной, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая — о возобновлении авиасообщения с Россией.
"Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приёма рейсов из ближнего и дальнего зарубежья", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, Украина прекратила авиасообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Россией, тем самым создав дополнительные трудности для своих граждан, для которых крымские курорты остаются одними из самых востребованных. Тогда же из-за санкционной политики, было полностью прекращено международное авиасообщения с крымским регионом.
"Возобновление авиасообщения прежде всего выгодной самой Украине. Относительно нашего аэропорта, то он готов принимать авиарейсы хоть с европейских стран, хоть с Америки, хоть с Украины. Крым гостеприимный регион и ждет иностранного туриста", — сказал Черняк.
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Политика , Алексей Черняк , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев , Республика Крым , Симферополь
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