Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили разрешить голосовать с 16 лет 

Lenta.ru + ещё 2 26 минут назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Россиянам нужно дать право участвовать в избирательном процессе с 16 лет. С таким предложением выступила член конституционного комитета Совфеда Елена Афанасьева, передает РИА Новости.
По ее словам, в этом случае юный россиянин «сможет почувствовать себя гражданином, чей голос будет услышан». Она также добавила, что в 16 лет еще рано быть кандидатом на выборах, однако в этом возрасте вполне было бы возможно становиться наблюдателем.
Сенатор отметила, что в 16 лет молодой человек уже два года является обладателем паспорта, а также в ряде случаев может вступить в брак.
Сейчас в России правом выбирать обладают совершеннолетние граждане, по достижении 18 лет.
Последние новости
Акустическая атака изменила мозги американских дипломатов на Кубе Названо число участников несогласованной акции у мэрии Москвы В Подмосковье самолет упал в карьер
Политика , Общество , Елена Афанасьева , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные самолеты США заметили у берегов Крыма3
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома80
7 врагов Порошенко: кто хочет посадить экс-президента7
Кремль отреагировал на заявление Макрона86
«Повторения беспредела здравым людям не нужно»569
Видео
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
01:19
В Сербию доставили российские бронетранспортёры
Армия Оружие
03:18
Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже
В мире Политика
01:08
Кремль отреагировал на заявление Макрона
Политика
00:20
«Повторения беспредела здравым людям не нужно»
Происшествия Статьи
00:37
Стало известно, где Путин проведет выходные
Политика
00:20
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды
Происшествия
01:26
Эрдоган прокатился на тракторе
В мире
00:40
Соловьев показал провокаторов на акции