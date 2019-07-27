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Путин рассказал о помощи семьям погибших подводников 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с членами семей погибших в Баренцевом море подводников предложил "по-семейному" обсудить вопросы оказания им помощи, передает РИА "Новости".
"Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких. Не буду здесь вдаваться, чтобы не бередить ваши раны. Все понятно, многое уже сказано", — сказал Путин.
Он предложил обсудить, чем занималось в последнее время Минобороны с целью оказания помощи.
Путин попросил родных погибших самим сказать, на что властям нужно обратить внимание, в том числе для будущего детей.
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Политика , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости
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