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Путин объяснил свои погружения в море в батискафе 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин рассказал, зачем он исследует дно морей в батискафе и поднимается в воздух на истребителях.
Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами объяснил, зачем часто он участвует в глубоководных экспедициях и совершает полеты в небо. По его словам, многим россиянам приходится работать в тяжелых условиях: под землей, в воде и в воздухе. Необходимо понять цену того, чему они посвящают жизнь, цену их труда.
Также глава государства поделился впечатлениями от увиденной подлодки «Семга». Когда батискаф опустился на дно, то поднялось облако ила, но потом стала видна затонувшая субмарина.
Сегодня Владимир Путин погрузился на батискафе на дно Балтийского моря и осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
На месте гибели подлодки установили памятную табличку. Участники погружения почтили память подводников минутой молчания, сообщает сайт Кремля.
Щ-308 «Семга» в сентябре 1942 года заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море. Уничтожила несколько транспортных судов нацистов. Однако из похода «Семга» не вернулась.
Весной 2018 года подлодка была найдена при сканировании гидролокатором морского дна. Выяснилось, что субмарина затонула от взрыва немецкой мины; погиб весь экипаж из 40 человек.
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Политика , Владимир Путин
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