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Стало известно, где Путин проведет выходные 

Ura.Ru 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин проведет выходные в Ленинградской области. В субботу он спустился на дно Финского залива, а воскресенье примет Главный военно-морской парад страны на реке Нева, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин погрузился на дно Финского залива
«Президент в воскресенье в Санкт-Петербурге примет военно-морской парад, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота. Глава государства обойдет на катере парадную линию боевых корабле», — говорится в сообщении.
В Главном военно-морском параде с участием Путина будут задействованы более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно. Среди них фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов», а также атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», сообщают РИА «Новости».
По данным RT, сейчас Путин находится на глубине 50 метров, где проведет три часа. На батискафе он приблизится к затонувшей в годы Великой Отечественной войны подлодке Щ-308. На нее будет установлена мемориальная доска с именами командира и членов экипажа.
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Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости , Ленинградская область
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