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Путин на «Рапторе» попал на видео 

Lenta.ru + ещё 6 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поприветствовал экипажи боевых кораблей, которые примут участие в Главном военно-морском параде в акватории Невы. Об этом сообщает ТАСС.
Верховный главнокомандующий обошел парадную линию кораблей на борту катера «Раптор». Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.
Судя по кадрам Первого канала, на катере было записано интервью или комментарий главы государства для телевидения.
Позднее президент будет принимать парад. В мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, в том числе фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», а также субмарины «Кронштадт» и «Смоленск». Впервые для участия в параде в Санкт-Петербург прибыли корабли Военно-морских сил Индии и Китая.
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Политика , Армия , Видео , Войска , Сергей Шойгу , Николай Евменов , Владимир Путин
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