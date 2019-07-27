В Госдуме призвали Киев снять «глупую ж/д блокаду» Крыма

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост. Автором петиции является бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с РФ . Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить в Крым дорого и долго.

"Все это сигнал украинского народа новой власти Украины. Надеюсь, что господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания, которые он давал, и будут восстановлены дружественные отношения с Россией. Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.

"Мы видим, что процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. Возобновление железнодорожного сообщения прежде всего выгодно самой Украине. Крым — это гостеприимный край и готов принимать туристов, как с ближнего, так и дальнего зарубежья", — сказал Шеремет.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.