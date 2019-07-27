Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: попытки вбить клин в отношения России и Китая обречены на провал 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / POOL
Сотрудничество России и Китая не подвержено внешнему влиянию, любые попытки вбить в него клин успехом не увенчаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом", — заявил Лавров, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД Китая.
Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что "обеим сторонам следует прикладывать совместные усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых нашими лидерами, добиваться новых результатов, укреплять политическое взаимодоверие, интенсифицировать гуманитарные обмены, расширять деловое сотрудничество, особенно в сфере высоких технологий и энергетики".
Оба министра, по сообщению китайского МИД, пришли к согласию о необходимости реализации достигнутых лидерами России и Китая важных договоренностей и продвигать устойчивое развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Последние новости
В Китае рассказали, как российские Ту-160 "дали пощечину" НАТО В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко Корабли ВМС Украины в Севастополе не допустили к празднику ВМФ России
Комментарии
Политика , В мире , Сергей Лавров , Китай , Рио-Де-Жанейро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Между Россией и Германией разразился скандал240
Киев призвали снять «глупую блокаду» Крыма23
Китай вызвался помогать РФ в обеспечении порядка104
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине33
В Крыму ответили на просьбу украинцев208
Видео
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение