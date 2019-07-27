МИД России в резкой форме ответило Германии, попытавшейся продиктовать условия проведения выборов в регионах страны. Ведомство страны выступило с официальным заявления в твиттере.
Российское министерство посоветовало ФРГ не вмешиваться в дела других стран и побеспокоиться о своих делах. Также российское ведомство настоятельно рекомендовало Германии придерживаться Венской конвенции о дипломатических сношениях.
"Вам точно не о чем больше беспокоиться? …не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств", — подчеркнули в МИД.