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Россия резко ответила Германии на попытку вмешаться в дела страны 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
МИД России в резкой форме ответило Германии, попытавшейся продиктовать условия проведения выборов в регионах страны. Ведомство страны выступило с официальным заявления в твиттере.
Российское министерство посоветовало ФРГ не вмешиваться в дела других стран и побеспокоиться о своих делах. Также российское ведомство настоятельно рекомендовало Германии придерживаться Венской конвенции о дипломатических сношениях.
"Вам точно не о чем больше беспокоиться? …не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств", — подчеркнули в МИД.
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Политика , В мире , МИД , Германия
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