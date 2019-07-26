Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Турция обсудили поставку самолетов и производство вертолетов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва и Анкара обсудили поставки пассажирских самолетов SSJ-100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом "России 24" сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал возможный отказ Turkish Airlines от американских самолетов Boeing. Кроме того, Анкара готова подумать об альтернативе F-35.
Покупка российских комплексов С-400 осложнила турецко-американские отношения: после нее Штаты пригрозили оставить страну без своих истребителей. И это при том, что президент США Дональд Трамп признал вину Вашингтона в произошедшем, ведь администрация Барака Обамы неоднократно отказывалась продавать Турции системы Patriot.
Вести.Ru: последние новости
Трамп поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду Советник Зеленского: Украина сотрудничала с "независимым" Крымом с XIX века Гонка вооружений, зондирование Земли и ядерная сделка: выступление Лаврова на СМИД БРИКС
Политика , Александр Новак , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Минэнерго , Администрация США , Анкара , Москва , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен тайный план США по Украине131
РВСН произвели пуск «Тополя»218
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе72
Резня произошла в центре Москвы
Чурикова назвала причину своего падения со сцены3
Видео
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение