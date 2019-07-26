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Путин подписал закон, разрешающий партиям не отчитываться о кандидатах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий политическим партиям не информировать один раз в три года избирательные комитеты о числе своих кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно существовавшим ранее нормам, партии были обязаны регулярно направлять в ЦИК или в региональные избирательные комиссии сведения о числе зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти, а также информацию о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты.
Теперь партии будут предоставлять сведения об участии политической партии в выборах по запросу федерального уполномоченного органа ЦИК на основе данных, содержащихся в ГАС "Выборы".
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