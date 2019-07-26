Путин наделил Следственный комитет правом судебной экспертизы

СК РФ получает право проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистической, молекулярно-генетической и психофизиологической с использованием полиграфа, а также почерковедческой, дактилоскопической и других.

До создания в системе СК РФ единого судебно-экспертного учреждения (не позднее 1 января 2022 года) экспертизы для ведомства могут проводить штатные экспертные подразделения.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования, 26 июля.