Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров призвал к нормализации обстановки в Персидском заливе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия призывает к нормализации обстановки в Персидском заливе и надеется на поддержку ее концепции по безопасности и сотрудничеству в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в этом регионе. С этой целью несколько лет назад мы сформулировали концепцию коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе", — сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
"Рассчитываем на ее поддержку партнерами по БРИКС", — добавил он.
Последние новости
В Китае рассказали, как российские Ту-160 "дали пощечину" НАТО В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко Корабли ВМС Украины в Севастополе не допустили к празднику ВМФ России
Политика , Сергей Лавров , МИД , БРИКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские танки не пропустили в Сербию354
На Украине требуют пустить поезда в Крым14
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО282
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Соболь оставила Мосгоризбирком без света и звука14
Видео
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Катастрофы
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
00:31
Российские танки не пропустили в Сербию
Оружие Армия
01:05
Назван мотив зверского убийства на детской площадке
Происшествия Криминал
04:42
Лукашенко высказался о возможном разрыве с Россией
В мире Политика
00:34
Пираты Черного моря: что Россия требует от Украины
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение