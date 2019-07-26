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Космическое оружие американцев взволновало Россию 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Планы США по выводу оружия в космос беспокоят Россию, так как это может привести к витку новых вооружений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений», — сказал министр на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Дипломат добавил, что угрозой международной безопасности является также наращивание военных бюджетов и слом архитектуры стратегической стабильности, которая формировалась десятилетиями. Примером такого слома он назвал выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
3 июля российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД. Американская сторона приостановила выполнение обязательств договора 2 февраля.
О том, что эффективность США в возможном глобальном конфликте зависит от космического оружия, заявлял в апреле исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан. Развитие подобных технологий у России и Китая он назвал реальной угрозой американской безопасности.
Договор РСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.
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Политика , Армия , Оружие , США , Патрик Шэнахан , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Пентагон , БРИКС , РИА Новости , Рио-Де-Жанейро
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