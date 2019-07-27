МИД РФ ответил на обвинения в адрес россиянина в Австрии

Скандал с «российским шпионом» в Австрии исчерпан, сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что такой вывод следует из всех недавних двусторонних контактов с австрийским руководством. Ранее гражданина России Игоря Зайцева объявили в розыск. В Вене его подозревают в тайной деятельности в пользу ГРУ . В Госдуме обратили внимание на излишнюю политизированность истории со «шпионом», а эксперты заявили, что интерес к ситуации пытаются привлечь внешние силы, которые не заинтересованы в благоприятном развитии российско-австрийских отношений.

«Шпионский скандал» с Веной исчерпан и серьёзного разговора на эту тему между Москвой и Веной быть не может, заявили в МИД России

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах в альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли. Во всяком случае, именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что обвинения «озвучиваются в пресловутом стиле „highly likely“.

»Поскольку целью таких вбросов не является серьёзный разговор по существу (иначе он велся бы по другим каналам), комментировать их смысла мы не видим», — подытожили в МИД.

Накануне правоохранительные органы Австрии объявили в розыск гражданина России Игоря Зайцева, заявив, что подозревает его в тайной деятельности в пользу ГРУ.

«Если к российским гражданам, находящимся на территории Австрии и занимающимся якобы противозаконной деятельностью есть какие-то претензии, для этого есть установленные международные нормы и национальное законодательство, в соответствии с которыми лица, не имеющие дипломатического иммунитета, могут быть привлечены к ответственности», — сказал парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что спецслужбы никогда не работают подобным образом, не стремятся к публичной огласке и не ищут нарушителей с привлечением СМИ и общественности.

Согласно сообщению австрийской стороны, россиянин якобы вёл тайную деятельность «в ущерб Австрийской Республике». Россиянина также подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.

«Офицер-куратор ГРУ подозревается в том, что склонил 70-летнего отставного полковника австрийских вооружённых сил к содействию секретной разведывательной службе в ущерб Австрии, разглашению государственных тайн и умышленной выдаче военных тайн», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры Зальцбурга.

Также в австрийском ведомстве заявили, что что разработку подозреваемого в шпионаже Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба.

«В ходе расследования зарубежной спецслужбы велось наблюдение за оперативной рабочей встречей между шпионом австрийских вооружённых сил и российским офицером», — заявили в прокуратуре.

По информации прокуратуры, в ходе этой встречи россиянин якобы передал австрийцу около €30 тыс. наличными за «выдачу информации».

Речь идёт о развитии ситуации, о которой стало известно в ноябре 2018 года. Тогда австрийская сторона задержала отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России.

Тогда австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что бывшего офицера подозревают в сотрудничестве с российской разведслужбой, которое якобы продолжалось с начала 1990-х до 2018 года.

Ситуацию обсудили на уровне министров иностранных дел. Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль . По его словам, министр разъяснила мотивы принятия решений в Вене и «выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия».

Свою версию произошедшего также изложили австрийские СМИ. В частности, газета Kronen Zeitung сообщила, что бывший офицер ВС Австрии якобы на протяжении последних 20 лет собирал и передавал России данные об оборонных системах страны, высокопоставленных военных сотрудниках, миграционном кризисе и многом другом.

Политолог Александр Асафов связывает новое развитие истории «шпионского скандала» с внешними силами, которые пытаются вмешаться в отношения России и Австрии. Об этом он сказал в беседе с RT.

«Определённые силы на Западе не устраивали тёплые отношения России и Австрии, налаживающиеся связи, в том числе и визиты Себастьяна Курца, ответный визит Владимира Путина. Путём определённых манипуляций в это общение пытаются вмешаться», — полагает эксперт.

По его мнению, происходит обострение антироссийской повестки и для этой цели используются в том числе исчерпавшие себя конфликты.