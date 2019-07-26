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МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве 

Вести.Ru + ещё 12 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году. Судя по тому, что все обвинения опять звучат в стиле highly likely, авторы этого вброса не рассчитывают на серьезный диалог, пишет агентство "Интерфакс".
25 июля полиция австрийского Зальцбурга объявила в розыск россиянина Игоря Егоровича Зайцева. Местные силовики уверены, что 65-летний пенсионер шпионил в пользу Главного разведывательного управления РФ.
Европейские СМИ, в свою очередь, уточняют, что Зайцев пытался завербовать отставного полковника австрийской армии. За секретную информацию россиянин предлагал заплатить 30 тысяч евро.
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Политика , Игорь Зайцев , МИД , Интерфакс , Австрия
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