МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии , которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году. Судя по тому, что все обвинения опять звучат в стиле highly likely, авторы этого вброса не рассчитывают на серьезный диалог, пишет агентство "Интерфакс".

25 июля полиция австрийского Зальцбурга объявила в розыск россиянина Игоря Егоровича Зайцева . Местные силовики уверены, что 65-летний пенсионер шпионил в пользу Главного разведывательного управления РФ.

Европейские СМИ, в свою очередь, уточняют, что Зайцев пытался завербовать отставного полковника австрийской армии. За секретную информацию россиянин предлагал заплатить 30 тысяч евро.