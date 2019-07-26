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Россия встала на защиту Russia Today 

Lenta.ru + ещё 48 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России считает актом прямой цензуры решение британского медиарегулятора Offcom оштрафовать вещающий в Великобритании российский телеканал RT. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Как считают в МИДе, британские власти используют все доступные им рычаги, чтобы ограничить деятельность российских медиа в своей стране. Это, сказано в заявлении, «органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании».
Авторы комментария напомнили о недавних случаях искажений данных и дезинформации со стороны британских СМИ: в частности, они упомянули случай, когда те распространяли информацию о задержанных в Италии пророссийских боевиках-нацистах, в то время как в рапорте полиции значилось, что те воевали на стороне украинского государства.
В ведомстве заявили, что будут дожидаться решения суда и экспертной группы юристов, созданной на конференции по свободе прессы, на которую не пустили российских журналистов. Британские медиа, работающие в России, призвали готовиться к последствиям действий официального Лондона.
Как стало известно ранее 26 июля, британский медиарегулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов (15,7 миллиона рублей) за серьезные несоблюдения правил вещания и потребовал СМИ сообщить зрителям в эфире об итогах проверки.
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Комментарии5
Политика , Общество , МИД , Russia Today , Великобритания
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