Россия встала на защиту Russia Today

Министерство иностранных дел России считает актом прямой цензуры решение британского медиарегулятора Offcom оштрафовать вещающий в Великобритании российский телеканал RT. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как считают в МИДе, британские власти используют все доступные им рычаги, чтобы ограничить деятельность российских медиа в своей стране. Это, сказано в заявлении, «органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании».

Авторы комментария напомнили о недавних случаях искажений данных и дезинформации со стороны британских СМИ: в частности, они упомянули случай, когда те распространяли информацию о задержанных в Италии пророссийских боевиках-нацистах, в то время как в рапорте полиции значилось, что те воевали на стороне украинского государства.

В ведомстве заявили, что будут дожидаться решения суда и экспертной группы юристов, созданной на конференции по свободе прессы, на которую не пустили российских журналистов. Британские медиа, работающие в России, призвали готовиться к последствиям действий официального Лондона.

Как стало известно ранее 26 июля, британский медиарегулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов (15,7 миллиона рублей) за серьезные несоблюдения правил вещания и потребовал СМИ сообщить зрителям в эфире об итогах проверки.