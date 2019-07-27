Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом РИА Новости рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
По его словам, это решение будет выгодно, прежде всего, украинской стороне, так как позволит гражданам страны более комфортно добираться до крымских курортов. В то же время Фикс выразил сомнение, что Киев сможет наладить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив.
«Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать», — пояснил он.
Фикс добавил, что приветствует инициативу украинских граждан, чья психология меняется в сторону «мирного решения вопроса». «Посмотрим, как отреагирует администрация [президента Украины Владимира] Зеленского и новоизбранный парламент Украины на запрос общества, сможет ли пойти на встречу своим гражданам», — заключил вице-спикер.
26 июля на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом. «Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму», — написал автор обращения. По его словам, украинцы, по тем или иным причинам приезжающие на полуостров, сталкиваются с множеством трудностей.
Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года. Поезда останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области, не доезжая до границы с полуостровом. Также было запрещено движение автобусов и грузового транспорта. В Киеве назвали эту меру вынужденной, но временной.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.