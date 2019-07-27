В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу

По его словам, это решение будет выгодно, прежде всего, украинской стороне, так как позволит гражданам страны более комфортно добираться до крымских курортов. В то же время Фикс выразил сомнение, что Киев сможет наладить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив.

«Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать», — пояснил он.

Фикс добавил, что приветствует инициативу украинских граждан, чья психология меняется в сторону «мирного решения вопроса». «Посмотрим, как отреагирует администрация [президента Украины Владимира] Зеленского и новоизбранный парламент Украины на запрос общества, сможет ли пойти на встречу своим гражданам», — заключил вице-спикер.

26 июля на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом. «Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму», — написал автор обращения. По его словам, украинцы, по тем или иным причинам приезжающие на полуостров, сталкиваются с множеством трудностей.

Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года. Поезда останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области, не доезжая до границы с полуостровом. Также было запрещено движение автобусов и грузового транспорта. В Киеве назвали эту меру вынужденной, но временной.