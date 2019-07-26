Объявлен окончательный результат выборов Верховную раду 

Украинский ЦИК подсчитал все 100 процентов бюллетней прошедших в минувшее воскресенье выборов в Верховную раду, сообщает Газета.ру. В парламент прошли пять партий: «Слуга народа» президента Владимира Зеленского (43,16%), на втором месте Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко (13,05%), замкнула первую тройку «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Голосовали по инерции. В Киеве объяснили успех «Слуги народа» на выборах Четвертое и пятое места разделили «Европейская солидарность» (8,10%) экс-президента Украины Петра Порошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%). С учетом одномандатников «Слуга народа» получит в парламенте 254 из 450 в кресле. Таким образом впервые в истории Украина одна партия сформирует в парламенте большинство без коалиций с другими. Официальные результаты голосования ЦИК Украины должен обнародовать до 5 августа.