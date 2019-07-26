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На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Новинский считает, что политик использует связи, оставшиеся в силовых структурах страны, чтобы помешать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению депутата, бывший глава государства хочет испортить мирное урегулирование конфликта с Россией, на которое рассчитывают обе стороны.
«Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Но захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — сказал Новинский.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Вадим Новинский , Верховная Рада , газета "Известия"
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