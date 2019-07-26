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Правительство оценит губернаторов по KPI 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российское правительство на прошлой неделе утвердило методики оценки эффективности губернаторов, сообщила газета «Ведомости».
Подлинность постановления об утверждении данных методик подтвердил представитель аппарата правительства, уточняется в материале.
Утвержденные методики необходимы для оценки Кремлем и правительством выполнения губернаторами программы российского президента Владимира Путина на этот срок — его майского указа и 13 нацпроектов.
Разработаны всего методики для 12 показателей, начиная от роста производительности труда и заканчивая уровнем доступности жилья. Методики согласовывались с регионами и пожелания учитывались, рассказал один из губернаторов.
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Политика , Владимир Путин , Правительство РФ , Ведомости
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