Правительство оценит губернаторов по KPI

Российское правительство на прошлой неделе утвердило методики оценки эффективности губернаторов, сообщила газета «Ведомости».

Подлинность постановления об утверждении данных методик подтвердил представитель аппарата правительства, уточняется в материале.

Утвержденные методики необходимы для оценки Кремлем и правительством выполнения губернаторами программы российского президента Владимира Путина на этот срок — его майского указа и 13 нацпроектов.

Разработаны всего методики для 12 показателей, начиная от роста производительности труда и заканчивая уровнем доступности жилья. Методики согласовывались с регионами и пожелания учитывались, рассказал один из губернаторов.