Правительство оценит губернаторов по KPI 

Российское правительство на прошлой неделе утвердило методики оценки эффективности губернаторов, сообщила газета «Ведомости».
Подлинность постановления об утверждении данных методик подтвердил представитель аппарата правительства, уточняется в материале.
Утвержденные методики необходимы для оценки Кремлем и правительством выполнения губернаторами программы российского президента Владимира Путина на этот срок — его майского указа и 13 нацпроектов.
Разработаны всего методики для 12 показателей, начиная от роста производительности труда и заканчивая уровнем доступности жилья. Методики согласовывались с регионами и пожелания учитывались, рассказал один из губернаторов.