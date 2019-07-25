Источник: Москва отмечает тенденцию возвращения Киева в правовое поле

Решение украинских властей не препятствовать возвращению российских моряков является тенденцией в правильном направлении. Об этом заявил в четверг ТАСС дипломатической источник.

"Моряки в целости и невредимости покинули Украину. Учитывая украинские реалии последних лет, это тенденция в направлении возвращения Киева в правовое поле", — отметил собеседник агентства.