Эрдоган назвал итогом тёплых отношений отмену виз Россией

«Отмена Россией визового режима для граждан Турции является результатом длительного диалога между нами, теплых отношений по такого рода вопросам», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.