Поклонская объяснила причину провокаций Украины

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская объяснила, для чего Украина устраивает провокации в отношении России . Своим мнением она поделилась в интервью РИА ФАН.

«Для чего все это было сделано, для чего была устроена вся эта провокация? Для того чтобы снова попытаться заставить Россию за что-то перед всем миром извиняться», — отметила она.

Однако, по ее словам, все эти планы в очередной раз провалились.

Член фракции «Единая Россия» напомнила, что украинские моряки находятся под следствием за преступление. При этом все знают, кто именно и с какой целью отправил экипаж в Керченский пролив, добавила Поклонская. Кроме того, собеседница агентства отметила слаженные действия российских пограничников. Они без каких-либо потерь пресекли провокацию, хотя имели право открыть огонь на поражение.

Также Поклоннская считает, что на Украине россиян «незаконно и специально ловят и удерживают».

«Это все для того, чтобы потом торговаться с Россией и пытаться обменять на кого-нибудь, например на Олега Сенцова», — добавила она.

При том что он — настоящий преступник, отметила Поклонская.