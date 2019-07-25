Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская объяснила причину провокаций Украины 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская объяснила, для чего Украина устраивает провокации в отношении России. Своим мнением она поделилась в интервью РИА ФАН.
«Для чего все это было сделано, для чего была устроена вся эта провокация? Для того чтобы снова попытаться заставить Россию за что-то перед всем миром извиняться», — отметила она.
Однако, по ее словам, все эти планы в очередной раз провалились.
Член фракции «Единая Россия» напомнила, что украинские моряки находятся под следствием за преступление. При этом все знают, кто именно и с какой целью отправил экипаж в Керченский пролив, добавила Поклонская. Кроме того, собеседница агентства отметила слаженные действия российских пограничников. Они без каких-либо потерь пресекли провокацию, хотя имели право открыть огонь на поражение.
Также Поклоннская считает, что на Украине россиян «незаконно и специально ловят и удерживают».
«Это все для того, чтобы потом торговаться с Россией и пытаться обменять на кого-нибудь, например на Олега Сенцова», — добавила она.
При том что он — настоящий преступник, отметила Поклонская.
360tv.ru: последние новости
Нужна ли Крыму автономия? Отвечают сенаторы Трамп назвал Зеленскому условия сближения Украины и США Кадыров позвал шестилетнего мальчика охранять себя
Комментарии2
Политика , Олег Сенцов , Наталья Поклонская , Единая Россия , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений
Киев приготовился к «российскому наступлению»24
Украина взяла реванш у России за Керченский инцидент29
Задержан подозреваемый в убийстве матери на глазах ребенка12
В США вынесли вердикт «вмешательству России» в выборы77
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение