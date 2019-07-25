Россия настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуация на Корейском полуострове.

Ранее Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий.

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

На борту находились 15 российских моряков и двое граждан Республики Корея.