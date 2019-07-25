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Россия настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном 

RT на русском + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл встречу с временным поверенным в делах КНДР в Москве Чин Чжон Хёпом.
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуация на Корейском полуострове.
Ранее Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий.
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
На борту находились 15 российских моряков и двое граждан Республики Корея.
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Политика , Игорь Моргулов , КНДР , Москва
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