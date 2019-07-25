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Освобождение российских моряков не исчерпает инцидент, заявил Клинцевич 

РИА Новости 1 час назад
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент, Россия требует "незамедлительного возвращения танкера", заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД России, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера. Должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей. Но и в этом случае осадок, как говорится, останется", — написал Клинцевич в Facebook.
По его словам, Киев создал себе новые проблемы и серьезно осложнил решение старых. Он выразил уверенность в том, что СБУ продолжала бы тянуть с освобождением российских моряков, если бы в ответ "на пиратские действия" украинских силовиков не последовала очень жесткая реакция со стороны МИД РФ и российских парламентариев.
"Неужели в Киеве понимают только такой язык?", -задался вопросом сенатор.
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Комментарии17
Политика , Видео , Украина , Франц Клинцевич , МИД , СБУ , Совет Федерации , Измаил
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