Освобождение российских моряков не исчерпает инцидент, заявил Клинцевич

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД России , российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера. Должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей. Но и в этом случае осадок, как говорится, останется", — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, Киев создал себе новые проблемы и серьезно осложнил решение старых. Он выразил уверенность в том, что СБУ продолжала бы тянуть с освобождением российских моряков, если бы в ответ "на пиратские действия" украинских силовиков не последовала очень жесткая реакция со стороны МИД РФ и российских парламентариев.