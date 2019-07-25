Инцидент не исчерпан: Россия выдвинула требования к Украине

«Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера», — написал Клинцевич в Facebook.

Кроме того, по словам сенатора, должны последовать официальные извинения от украинских властей.

«Но и в этом случае осадок, как говорится, останется», — добавил он.