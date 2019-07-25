Инцидент не исчерпан: Россия выдвинула требования к Украине 

Освобождение российских моряков с задержанного Украиной танкера не исчерпает инцидент, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера», — написал Клинцевич в Facebook.
Кроме того, по словам сенатора, должны последовать официальные извинения от украинских властей.
«Но и в этом случае осадок, как говорится, останется», — добавил он.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании российского танкера танкера Nika Spirit. Согласно заявлению СБУ, он был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Моряков с задержанного танкера вскоре освободили без предъявления обвинений, а само судно, как заявили в СБУ, «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте».