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Постпред России призвал ОБСЕ избегать утверждений об оккупации Крыма 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратился к Бюро по демократическим институтам и правам человека этой организации (БДИПЧ) с требованием избегать ангажированного подхода и не использовать в своих докладах формулировок об оккупации Крыма Россией.
"Считаем абсолютно недопустимым использование неконсенсусных утверждений о некой "незаконной аннексии и оккупации Крыма Российской Федерацией". Вновь напоминаем, что попадание в доклад таких формулировок является грубейшим нарушением полномочий Бюро. Согласно пункту 3 (b) решения постоянного совета ОБСЕ № 485 от 2002 года "заявления [исполнительных структур ОБСЕ] не должны расходиться с консенсусной позицией ОБСЕ", — отметил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"Призываем Бюро отказаться от ангажированного подхода, действовать строго в рамках своего мандата и процедур Организации", — подчеркнул постпред РФ.
После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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Комментарии6
Политика , Александр Лукашевич , Владимир Путин , ОБСЕ , Республика Крым
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