В ЕС отреагировали на задержание российского танкера 

Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала инцидент с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил, передает RT.
Представители внешнеполитической службы ЕС заявили, что осведомлены о задержании судна, но ожидают дополнительную информацию по инциденту.
Ранее сообщалось, что моряков, находящихся на борту задержанного танкера, отпустили без предъявления обвинений, а само судно осталось в порту Измаил.
О задержании танкера сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Как передает ТАСС, российский танкер Nika Spirit был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержанное судно «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», добавили в СБУ.