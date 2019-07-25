В ЕС отреагировали на задержание российского танкера

Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала инцидент с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил, передает RT

Представители внешнеполитической службы ЕС заявили, что осведомлены о задержании судна, но ожидают дополнительную информацию по инциденту.

Ранее сообщалось, что моряков, находящихся на борту задержанного танкера, отпустили без предъявления обвинений, а само судно осталось в порту Измаил.