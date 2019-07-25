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В ЕС отреагировали на задержание российского танкера 

Рамблер + ещё 2 8 минут назад
Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала инцидент с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил, передает RT.
Представители внешнеполитической службы ЕС заявили, что осведомлены о задержании судна, но ожидают дополнительную информацию по инциденту.
Ранее сообщалось, что моряков, находящихся на борту задержанного танкера, отпустили без предъявления обвинений, а само судно осталось в порту Измаил.
О задержании танкера сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Как передает ТАСС, российский танкер Nika Spirit был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержанное судно «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», добавили в СБУ.
Политика , В мире , Украина , ЕС , СБУ
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