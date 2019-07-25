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В Софведе прозвали команду Зеленского дилетантами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков заявил, что советники президента Украины Владимира Зеленского — дилетанты, не знающие истории Крыма. Об этом сообщает ФАН.
По словам Цекова, "если проанализировать заявления советников Зеленского, то можно прийти к однозначному выводу, что они являются дилетантами". Он добавил, что члены украинской президентской команды настроены не на урегулирование отношений между Россией и Украиной, а на их обострение.
Парламентарий отметил, что любые заявления на тему принадлежности Крыма неуместны, так как граждане полуострова сделали свой выбор в 2014 году.
Цеков подчеркнул, что предложение включить пункт о "национальной автономии" Крыма является вмешательством во внутренние дела России.
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