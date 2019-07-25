В Софведе прозвали команду Зеленского дилетантами

По словам Цекова, "если проанализировать заявления советников Зеленского, то можно прийти к однозначному выводу, что они являются дилетантами". Он добавил, что члены украинской президентской команды настроены не на урегулирование отношений между Россией и Украиной, а на их обострение.

Парламентарий отметил, что любые заявления на тему принадлежности Крыма неуместны, так как граждане полуострова сделали свой выбор в 2014 году.

Цеков подчеркнул, что предложение включить пункт о "национальной автономии" Крыма является вмешательством во внутренние дела России.