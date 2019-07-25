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Матвиенко рассказала, что будет проводить отпуск в России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что очень хочет отдохнуть и провести отпуск на море.
"Буду отдыхать на просторах нашего Отечества, с удовольствием будут отдыхать на море, в горах. В отпуск очень хочу, мечтаю, особенно на море", — сказала Матвиенко журналистам в четверг. Матвиенко отметила, что любит плавать по два-три часа.
Спикер рассказала, что накануне ее внучка спрашивала, где она будет проводить летние каникулы, и не хочет ли съездить в Италию. "Мне было очень трудно ей объяснить, почему этого не может быть", — сказала законодатель.
Матвиенко, как ряд других представителей исполнительной и законодательной власти России, находится под санкциями Евросоюза, введенными против РФ из-за присоединения Крыма.
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