Соловьев рассказал о «большой обиде» Зеленского на Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому должно было стать еще обиднее после того, как российский лидер Владимир Путин поздравил с назначением на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующее мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев в своем твиттере.

«Зеленскому стало еще обиднее — Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону», — заявил он.

Королева Великобритании Елизавета II в среду 24 июля назначила главу Консервативной партии Бориса Джонсона премьер-министром Соединенного королевства. Накануне Джонсон был избран лидером тори, что автоматически сделало его преемником Мэй на посту премьер-министра.

Комментарий телеведущего связан с тем, что ранее Владимир Путин не стал поздравлять Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Как сообщает ФАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поздравлений от Кремля Зеленский может ждать после первого успеха в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин может поздравить Зеленского и в случае, если наметится улучшение российско-украинских отношений.

Однако два месяца спустя после инаугурации Зеленского, президент России заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну , что «Украина осталась прежней», и каких-либо изменений ситуации в стране он не увидел.

11 июля между двумя президентами состоялся первый телефонный разговор.

«Это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Разговор носил достаточно прагматичный характер», — заявил Песков.

По его словам, проблем с техническим согласованием не было, общение согласовывалось «весьма оперативно».

Зеленский, в свою очередь, отметил, что от разговора с Москвой об украинских моряках с него «не спадет корона». Глава государства также подчеркнул, что готов к обмену заключенными.

«Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят», — заявил Зеленский.

Речь шла не только об удерживаемых лицах, но и о переговорах в «нормандском формате». Спустя некоторое время Зеленский рассказал, что некие «партнеры Украины» не хотели, чтобы он общался с Путиным, но он ослушался их.

По его словам, разговор Украины с Путиным много значил для жителей, поэтому он сделал шаг навстречу российской стороне.

«Мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что человеку нечего бояться, если «правда на его стороне».

Кроме того, команда Зеленского намерена добиваться переговоров с Россией, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он подчеркнул, что Киев хочет «нормального переговорного процесса на равных». Для этого украинская сторона делает первый шаг — разводит войска в Станице Луганской и возобновляет минский процесс. Шефир добавил, что Зеленский всеми своими действиями говорит, что готов к диалогу.

Первый помощник украинского лидера также заявил, что главная задача Киева — вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Он подчеркнул, что если «Путин отдаст военных, то это повод сесть и поговорить».

8 июля Зеленский предложил Путину личную встречу при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. По словам главы Украины, встречу «с удовольствием примет в Минске» президент Белоруссии Александр Лукашенко . В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением Зеленского.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил Зеленский в своем видеообращении в фейсбуке.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нужно понять, «есть ли перспективы» у такой встречи — подобный формат обсуждения конфликта еще не был опробован.

Впоследствии Песков высказался по поводу личной встречи Путина и Зеленского. По словам представителя российского президента, нужно дождаться, пока на Украине пройдут выборы. Серьезные проблемы можно будет решать, когда не будет «предвыборного электорального ажиотажа».