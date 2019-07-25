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Путин пригласил семьи из Приангарья на парад в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин пригласил пять семей из Иркутской области, чьи дома пострадали от паводка, посетить Санкт-Петербург и посмотреть военно-морской парад.
«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», — сказал он на встрече с семьями, которая прошла в Кремле, передает ТАСС.
В четверг Путин проводит в Кремле встречу с семьями, пострадавшими от наводнения в Приангарье, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.
При этом Путин выразил неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и раскритиковал власти за медлительность при размещении пострадавших. Глава государства также пообещал осенью вновь посетить Приангарье, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.
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Комментарии3
Политика , Катастрофы , Пожары , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Санкт-Петербург
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