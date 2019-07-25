Путин пригласил семьи из Приангарья на парад в Петербурге

«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», — сказал он на встрече с семьями, которая прошла в Кремле, передает ТАСС.

В четверг Путин проводит в Кремле встречу с семьями, пострадавшими от наводнения в Приангарье, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области, пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

При этом Путин выразил неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и раскритиковал власти за медлительность при размещении пострадавших. Глава государства также пообещал осенью вновь посетить Приангарье, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.