Почему Россия терпит выходки КНДР

«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР

Автор «Взгляда» Дмитрий Бавырин предположил , что власти России решили не грозить Пхеньяну решительными мерами и вооруженными силами из-за инцидента с «Сянхайлинь-8», чтобы не лишиться диалога с КНДР

В ночь на 17 июля северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», обвинив его в незаконном пересечении границы. Судно было задержано в 53 морских милях от берега. На борту находились 17 моряков: 15 россиян и два гражданина Южной Кореи.

Комментируя мягкую реакцию РФ на случившееся, автор «Взгляда» заявил, что «выходки» КНДР вынуждены терпеть все страны.

«Мы имеем дело с закрытой, непредсказуемой и чрезвычайно своенравной страной, которая уже не раз доказала, что способна выстоять, шантажируя буквально весь мир», — подчеркнул он.

По мнению Бавырина, Пекин и Москва лучше остальных стран понимают, с кем имеют дело в лице КНДР. Они считают своей главной задачей снятие напряженности в регионе, тогда как жесткие меры в отношении Пхеньяна могли бы опасно обострить ситуацию. Журналист отметил, что единственным козырем в конфликтных ситуациях остаются «хорошие отношения» с Северной Кореей.