Почему Россия терпит выходки КНДР

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«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР 

Рамблер 8 минут назад
Автор «Взгляда» Дмитрий Бавырин предположил, что власти России решили не грозить Пхеньяну решительными мерами и вооруженными силами из-за инцидента с «Сянхайлинь-8», чтобы не лишиться диалога с КНДР.
В ночь на 17 июля северокорейские пограничники захватили российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», обвинив его в незаконном пересечении границы. Судно было задержано в 53 морских милях от берега. На борту находились 17 моряков: 15 россиян и два гражданина Южной Кореи.
Комментируя мягкую реакцию РФ на случившееся, автор «Взгляда» заявил, что «выходки» КНДР вынуждены терпеть все страны.
«Мы имеем дело с закрытой, непредсказуемой и чрезвычайно своенравной страной, которая уже не раз доказала, что способна выстоять, шантажируя буквально весь мир», — подчеркнул он.
По мнению Бавырина, Пекин и Москва лучше остальных стран понимают, с кем имеют дело в лице КНДР. Они считают своей главной задачей снятие напряженности в регионе, тогда как жесткие меры в отношении Пхеньяна могли бы опасно обострить ситуацию. Журналист отметил, что единственным козырем в конфликтных ситуациях остаются «хорошие отношения» с Северной Кореей.
«С русскими и китайцами северные корейцы хотя бы готовы держать связь, разговаривать и договариваться. Это может показаться смешным, но это правда: сама возможность позвонить в Пхеньян для решения каких-либо вопросов — это роскошь, которой располагают немногие», — написал он.
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Политика , Видео , Деловая газета "Взгляд" , КНДР , Пхеньян
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