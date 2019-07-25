Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поздравительную телеграмму, которую президент России Владимир Путин направил новому британскому премьеру Борису Джонсону. Об этом он написал в твиттере.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию в Донбассе и улучшении отношений двух стран. Джонсона российский президент поздравил без отлагательства.
"Зеленскому стало еще обиднее", — заявил Соловьев.
Ранее Соловьев посмеялся над реакцией украинцев на трансляцию его шоу в Киеве.