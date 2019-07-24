Мюллер обвинил Россию в совершении «федерального преступления»

Россия совершила "федеральное преступление", получив доступ к компьютерам демократов во время предвыборной гонки в 2016 году, заявил в среду бывший спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Если говорить о компьютерных преступлениях, по которым предъявлены обвинения в нашем случае, несомненно", — сказал он на слушаниях в палате представителей США, отвечая на вопрос, совершила ли Россия федеральные преступления "с целью помочь Дональду Трампу".

В докладе шла речь о том, что сотрудники ГРУ РФ в 2016 году могли похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии США, содержащих тысячи писем и документов. Эти документы впоследствии, по мнению спецпрокурора, были опубликованы Wikileaks в 2016 году.

Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Москва будет следить за выступлением в американском конгрессе Роберта Мюллера, при этом российская сторона подчеркивает, что не вмешивалась и не намерена вмешиваться в американские выборы. По его словам нет никаких оснований делать подобные выводы.