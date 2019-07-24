Политика Алексея Навального арестовали на 30 суток. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Как передает «Медиазона», решение принял Симоновский суд Москвы. По словам судьи, на акции протеста, которая прошла на проспекте Сахарова 20 июля, Навальный призвал к участию в массовой акции, а затем те же призывы были опубликованы в его Facebook. При этом в мэрию не поступало уведомление о проведении акции 27 июля, отмечает судья.
В июле прошло несколько акций протеста, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, в том числе согласованная акция 20 июля. Тем временем СК завел дело из-за протестов, прошедших в другой день у здания Мосгоризбиркома. Его возбудили по статье 141 УК РФ («воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). По словам юристов, наказание может достигать пяти лет лишения свободы.