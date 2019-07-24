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Захарова заявила об искажении журналистом BBC цитаты Путина 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондент BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России Владимира Путина.
Как написала Захарова в своём Facebook, журналист заявил, что в ходе визита в Латинскую Америку «несколько лет назад Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия».
В МИД выяснили, что британский журналист имел в виду пресс-конференцию Путина и экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса 2 апреля 2010 года. Тогда сам Грант спрашивал у Путина о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы.
По словам Захаровой, отвечая на вопрос, Путин сказал «совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване».
«На мой вопрос, почему сегодня на пресс-конференции был грубейшим образом искажён смысл цитаты, британский журналист ответил, что виноваты переводчики, которые в 2010 году, видимо, не так перевели Путина», — заявила она.
При этом в МИД установили, что заявление о вакуумах было сделано не Путиным в 2010 году, а госсекретарём США Майком Помпео — в 2019 году в Чили.
«Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А всё остальное перепутал», — заявила Захарова.
Также она напомнила, что ранее МИД Британии не пустил RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ и достоверности информации, обвинив российские СМИ в «дезинформации».
«Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ. И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией», — написала она.
Ранее в МИД назвали отказ Лондона аккредитовать RT и Sputnik пропагандистской атакой.
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