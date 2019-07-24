«Обратите внимание на фейки»: Захарова об искажении цитаты Путина

По словам Захаровой, Грант «процитировал» Путина на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова в Гаване.

«На пресс-конференции в Гаване корреспондент ВВС Уилл Грант (Will Grant) задал вопрос Лаврову: «Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку Президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России? (…) Лавров ответил, что корреспондент что-то путает и Путин этого не говорил», — написала Захарова в Facebook.

Она пояснила, что журналист имел в виду пресс-конференцию Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса в 2010 году, однако «грубейшим образом» исказил смысл высказывания российского президента и неверно преподнес информацию о политике России в регионе.

Тогда Путину был задан вопрос, рассматривает ли он сотрудничество с Венесуэлой как мост для взаимодействия с другими странами региона. Он ответил, что рассматривает отчасти, к примеру, в случае организации совместного производства на территории Венесуэлы, с помощью которого российская продукция могла бы продвигаться в другие страны региона.

Захарова сообщила, что цитата про вакуум действительно была, но заявление было сделано не Путиным, а госсекретарем США Майком Помпео в 2019 году.

«Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал», — сыронизировала Захарова.

Она напомнила, как журналистов из RT не пустили на конференцию по свободе СМИ и достоверности информации в Лондоне, обвинив в дезинформации.